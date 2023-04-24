“السفارة الليبية بالسودان”: إجلاء 105 ليبيين من السودان إلى جدة في السعودية

الوطن|رصد

أصدرت السفارة الليبية في السودان بيانًا بشأن إجلاء الرعايا الليبيين تؤكد فيه صعود 105 مواطن ليبي من موظفي البعثة الدبلوماسية وأسرهم والطلبة وموظفي المؤسسات الليبية العاملة في السودان إلى باخرة؛ لإجلائهم من ميناء “بورتسودان” إلى مدينة “جدة” بالمملكة السعودية.

وأكد السفير الليبي في السودان فوزي بومريز، أن عملية الإجلاء تمت بالتنسيق بين السفارتين الليبية والسعودية بالسودان، مشيرًا إلى إن عملية ترحيلهم ستكون جوًا إلى ليبيا، عبر إحدى الطائرات الليبية.