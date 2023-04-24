عقب هدنة مؤقتة ورفض الوساطة.. تجدد الاشتـباكات العنيفة في مدينة الزاوية – فيديو

تجددت الاشتباكات العنيفة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين بين الجماعات المسلحة في مدينة الزاوية، عقب هدنة مؤقتة لم تستمر كثيرا.

وقالت مصادر محلية ان الاشتباكات العنيفة بالاسلحة المتوسطة والخفيفة تجددت منذ قليل.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي فيديوهات توضح حدة الاشتباكات في منطقة ديلة في المدينة.

وبحسب مصدر من مديرية أمن الزاوية فقد احتدمت الاشتباكات بعد تراجع الطرفين عن قبول وساطة الأعيان لوقف اطلاق النار.

وكان مصدر من مديرية أمن الزاوية أكد أن الطرفين وافقا مبدئيا على وقف إطلاق النار وسط ترقب لدخول ” قوة عسكرية محايدة ” للفصل بينهما.

وأشارت مصادر إلى أن أعيان من مدينة الزاوية تواصلت مع الأطراف المتقاتلة لوقف إطلاق النار وحقن دماء المدنيين بالمدينة، لكن الوساطة فشلت.

وناشدت جمعية الهلال الأحمر فرع الزاوية بإيقاف الاشتباكات العنيفة الدائرة في المدينة بشكل فوري لإجراء عمليات الإجلاء للعائلات العالقة في منطقة الاشتباكات.

واندلعت اشتباكات مسلحة مساء يوم الاحد في مدخل مدينة الزاوية الشرقي بالقرب من جزيرة الغنودي وطريق الصقوري، وسط اجواء متوترة ومشحونة بين الجماعات المسلحة وتساقط عشوائي للقذائف على المنازل.