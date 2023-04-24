اشتباكات مسلحة في الزاوية ومقتل شقيقين جراء سقوط قذيفة على منزل أسرتهما

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تشهد مدينة الزاوية غرب ليبيا اشتباكات مسلحة استخدمت فيها أسلحة متوسطة وقواذف صاروخية، فيما أفاد شهود عيان اليوم الإثنين، بوفاة شقيقين جراء سقوط قذيفة على منزل أسرتهما.

وقال الشهود، إن “سقوط قاذف “آر بي جي” على منزل عائلة أبوزيد في سكينة ديلة أسفر عن مقتل الشقيقين منير ومحمد أبوزيد”. وهذا ما أكده جهاز الإسعاف والطوارئ.

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ إن استمرار الاشتباكات بمدينة الزاوية ممتدة من سكنية ديلة إلى مدخل الزاوية بشكل عشوائي، مشيرًا إلى أن الأمر يفاقم معاناة المواطنين بالمنطقة السكنية ذات التعداد السكاني الكثيف.

من جانبه قال مركز طب الطوارئ والدعم بالمنطقة الغربية، “إن فرق الإسعاف والطوارئ لازالت إلى هذه اللحظة تقوم بإسعاف المدنيين العالقين في مناطق الاشتباكات بمدينة الزاوية”. وحثّ المركز المواطنين العالقين بسرعة التواصل معه للعمل على إخراجهم من منطقة الاشتباكات.