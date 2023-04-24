الهلال الأحمر يناشد المتقاتلين في الزاوية بتبني هدنة لإخراج العائلات العالقة تحت نيران الأسلحة

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ناشد الهلال الأحمر الليبي بالزاوية طرفي القتال في الزاوية بتبني هدنة حتى يتسنى لفريق الطوارئ إخراج العائلات العالقة بمنطقة الاشتباكات.

ودعا الهلال الأحمر، الجهات الأمنية الأخرى التعاون معه، مؤكدًا أن العائلات العالقة تستغيث من جراء الاشتباكات.

وأكد الهلال الأحمر، على أن فرق الطوارئ والأطقم الطبية والطبية المساعدة وسيارات الإسعاف ليست هدفاً للرماية والنيران.

من جانبه قال جهاز الإسعاف والطوارئ إن استمرار الاشتباكات بمدينة الزاوية ممتدة من سكنية ديلة إلى مدخل الزاوية بشكل عشوائي، مؤكدًا أن الأمر يفاقم معاناة المواطنين بالمنطقة السكنية ذات التعداد السكاني الكثيف.

وأكد الجهاز مصرع شقيقين جراء سقوط قذيفة على منزلهما بالمدينة.

من جانبه قال مركز طب الطوارئ والدعم بالمنطقة الغربية، “إن فرق الإسعاف والطوارئ لازالت إلى هذه اللحظة تقوم بإسعاف المدنيين العالقين في مناطق الاشتباكات بمدينة الزاوية”. وحثّ المركز المواطنين العالقين بسرعة التواصل معه للعمل على إخراجهم من منطقة الاشتباكات.