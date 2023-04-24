بو مريز: عمليات إجلاء الليبيين من السودان ستنتهي اليوم بشكل كامل

أكد السفير الليبي في السودان فوزي بو مريز ان “عملية اجلاء الجالية الليبية في السودان تسير بشكل جيد حتى الان وسوف ننتهي صباح اليوم بشكل كامل”، مبينا ان “اجلاء الليبيين من السودان يتم عن طريق البحر من بورت سودان الى جدة بالتنسيق مع السعودية”.

وأصدرت السفارة الليبية في السودان أيضاً بيانًا بشأن إجلاء الرعايا الليبيين تؤكد فيه صعود 105 مواطن ليبي من موظفي البعثة الدبلوماسية وأسرهم والطلبة وموظفي المؤسسات الليبية العاملة في السودان إلى باخرة؛ لإجلائهم من ميناء “بورتسودان” إلى مدينة “جدة” بالمملكة السعودية.