عقيل: الغرياني شخصية سياسية وليس دينية

قال المحلل السياسي عز الدين عقيل أن، المفتي المعزول الصادق الغرياني شخصية سياسية وليس دينية.

وأضاف عقيل في تصريحات صحفية، أن الغرياني يتمتع بنفوذ وسلطة تجعله أقوى من السياسيين بسبب دعم بعض المليشيات له.

وأشار إلى أن الانقسام بشأن عيد الفطر يُظهر الكوارث التي تنبع من غياب هيبة الدولة.

وتابع : “أن البلدان المتشظيّة مثل ليبيا، والتي تحوّلت إلى دويلات يحكمها أمراء حرب سرعان ما تتدحرج إلى الفوضى عندما يرفض أي فريق الانصياع لأوامر صادرة من الجهات المسؤولة”.

كما أشار إلى أن “حالة الصدام الديني التي سعت إليها بعض الأطراف جاءت بنتائج عكسية”.

ولفت عقيل إلى أن “العيد وحّد بين الناس على المستوى الشعبي، فتبادلوا الاعتذارات وتأسفوا على حالهم لما وصلت إليه ليبيا”.

وتابع: “ما حدث بمثابة زلزال إذ سعى هؤلاء إلى تفريق البلد على المستوى الديني، لكن ما حدث قرّب عمليًا قلوب الشعب شرقًا وغربًا”.

وخلص إلى أن، “فوضى عيد الفطر هذا العام جعلت الليبيين يدركون إلى أي مدى هم في مأزق فعلاً”.