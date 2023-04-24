بالصور.. مداهمة مصنع أسمنت وضبط تاجر مـخـدرات في بنغازي

تمكن جهاز البحث الجنائي بنغازي من ضبط شخصين يمتهنان ببيع وترويج المواد المخدرة من داخل مصنع للطوب الأسمنتي بمنطقة الأبرق.

وبناءاً على المعلومات الواردة لمكتب التحري والقبض بجهاز البحث الجنائي تم فتح محضر بالواقعة والتأكد من صحة المعلومات والتنسيق مع النيابه العامة بمتابعة مباشرة من رئيس جهاز البحث الجنائي.

وعليه تمت مداهمة المصنع تم القبض على أحد الأشخاص متلبسآ ببيع المواد المخدرة.

كما تم ضبط كميه من المواد المخدرة الجاهزة للبيع والتي يقدر وزنها بحوالي 800 جرام تقريبآ من مخدر الحشيش .

وعليه أتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة للإجراء .