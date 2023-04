أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الاثنين، وفاة مواطنين اثنين بعد سقوط قذيفة عشوائية على منزلهم في الزاوية نتيجة اندلاع اشتباكات مسلحة في المدينة.

بدوره أفاد الهلال الأحمر فرع الزاوية بتمكنه من إخراج عدد من العائلات العالقة في المدينة وانتشار الفرق الطبية التابعة له قرب مواقع الاشتباكات.

وناشد الهلال الأحمر الزاوية وجهاز الإسعاف والطوارئ الأطراف المتقاتلة في الزاوية بضبط النفس وتغليب صوت الحكمة ووقف الاشتباكات حتى إجلاء كل العائلات المحاصرة في بيوتها.

واندلعت اشتباكات مسلحة وصفت بالعنيفة بين مجموعات مسلحة في الزاوية فجر الاثنين، على خلفية مقتل أحد منتسبي “قوة دعم الاستقرار” في المدينة.

المصدر: جهاز الإسعاف والطوارئ + ليبيا الأحرار

The post قتلى وجرحى في الزاوية نتيجة اشتباكات بين مجموعات مسلحة استمرت ساعات appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار