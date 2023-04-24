السنوسي: المشهد الليبي لا يبشر بالخير وقد تعود الحرب والفوضى

الوطن| رصد

توقع المحلل والناشط السياسي، عمران مفتاح السنوسي، أن يظل المشهد السياسي الليبي معقداً ولا يبشر بالخير، ما لم يتوقف التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية والخارجية الليبية؛ فالقوة القاهرة تمارسها الدول على المشهد السياسي الليبي، واحتمالية دخول البلاد في فوضى حروب أخرى، لا تزال قائمة.

وقال السنوسي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن ما نراه من تنقلات وتحركات وضغوطات وتحشيدات للرأي العام والخاص، وتجميع للساسة والقادة العسكريين، مع ترحيبنا بذلك، ما هو إلا إرهاصات لما قد يحدث في المستقبل القريب، معرباً عن أمله في ألا تنزلق الأمور إلى المواجهات المسلحة من جديد، فالبلد لم يعد يحتمل أكثر.

ولا يعتقد السنوسي أنه من الممكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة، “في ظل الظروف التي تمر بها البلد، فما جعلها تتوقف قبل عام، قد يؤدي إلى توقفها لأعوام أخرى”.