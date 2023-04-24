مقتل 4 أشخاص بينهم شقيقين جراء اشتباكات مسلحة في الزاوية

أخبار ليبيا 24

قال جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الإثنين، إن أربعة أشخاص قتلوا نتيجة اشتباكات وقعت بين مجموعتين مسلحتين في مدينة الزاوية استمرت إلى فجر اليوم.

وأضاف الجهاز، أنّه تمّ إعلان الهدنة وعودة الهدوء إلى مدينة الزاوية وذلك بعد ليلة من الاشتباكات بالمدخل الغربي للمدينة راح ضحيتها 4 أشخاص.

وشهدت مدينة الزاوية غرب ليبيا اشتباكات مسلحة استخدمت فيها أسلحة متوسطة وقواذف صاروخية، فيما أفاد شهود عيان اليوم الإثنين، بوفاة شقيقين جراء سقوط قذيفة على منزل أسرتهما.

وقال الشهود، إن “سقوط قاذف “آر بي جي” على منزل عائلة أبوزيد في سكينة ديلة أسفر عن مقتل الشقيقين منير ومحمد أبوزيد”. وهذا ما أكده جهاز الإسعاف والطوارئ.

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ إن الاشتباكات العشوائية وقعت في دائرة محيطها نحو 5.4 كيلو متر ممتدة من سكنية ديلة إلى مدخل الزاوية.

إجلاء العائلات

من جانبه قال مركز طب الطوارئ والدعم بالمنطقة الغربية، “إن فرق الإسعاف والطوارئ قامت بإسعاف المدنيين العالقين في مناطق الاشتباكات بمدينة الزاوية”.

وأفاد أن الفرق قامت بإجلاء نحو 30 عائلة كانت عالقة في مناطق الاشتباكات وتوفير مسارات آمنه لخروجها.

وحثّ المركز المواطنين العالقين بسرعة التواصل معه للعمل على إخراجهم من منطقة الاشتباكات.

كما ناشد الهلال الأحمر المتقاتلين في الزاوية بتبني هدنة لإخراج العائلات العالة تحت نيران الأسلحة، حتى يتسنى لفريق الطوارئ إخراج العائلات العالقة بمنطقة الاشتباكات.

ودعا الهلال الأحمر، الجهات الأمنية الأخرى التعاون معه، مؤكدًا أن العائلات العالقة تستغيث من جراء الاشتباكات.

وأكد الهلال الأحمر، على أن فرق الطوارئ والأطقم الطبية والطبية المساعدة وسيارات الإسعاف ليست هدفاً للرماية والنيران.