هدوء في الزاوية بعد مقتل 4 أشخاص جراء الاشتباكات المسلحة

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قتل أربعة أشخاص نتيجة اشتباكات التي قعت بين مجموعتين مسلحتين في مدينة الزاوية، حسبما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الإثنين.

وقال الجهاز، إنّه تمّ إعلان الهدنة وعودة الهدوء إلى مدينة الزاوية بعد ليلة من الاشتباكات بالمدخل الغربي للمدينة استمرت إلى فجر اليوم الإثنين.

وأفاد شهود عيان اليوم الإثنين، أن من بين الضحايا شقيقين قتلا نتيجة سقوط قذيفة ” آر بي جي” على منزل أسرتهما في سكنية ديلة، وهما الشقيقان منير ومحمد أبوزيد.

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ إن الاشتباكات العشوائية وقعت في دائرة محيطها نحو 5.4 كيلو متر ممتدة من سكنية ديلة إلى مدخل الزاوية.