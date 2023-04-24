إجلاء 105 ليبيًا من السودان إلى جدة بالتنسيق مع السعودية

أخبار ليبيا 24

أعلنت السفارة الليبية في السودان، إجلاء 105 ليبيًا إلى مدينة جدة بالتنسيق مع السفارة السعودية، وذلك عبر ميناء بورتسودان، تمهيدًا لسفرهم إلى ليبيا.

وقالت السفارة، في بيان فجر اليوم الإثنين، إن الرعايا الليبيين، من موظفي البعثة الدبلوماسية وأسرهم، والطلبة، وموظفي المؤسسات الليبية العاملة في السودان، بدأوا في الصعود إلى باخرة لإجلائهم من ميناء بورتسودان إلى مدينة جدة السعودية.

وأضافت، أن عملية الإجلاء تمت بالتنسيق بين السفارتين الليبية والسعودية بالسودان، وقالت إن عملية ترحيلهم إلى ليبيا سوف تكون جوًا عبر إحدى الطائرات الليبية في الوقت القريب.

وكانت السعودية أعلنت الأحد وصول مواطنيها الذين تم إجلاؤهم من جمهورية السودان وعددٍ من رعايا الدول، بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون، في عملية إجلاء نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية بإسناد من مختلف أفرع القوات المسلحة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الدول الشقيقة والصديقة نحو 66 شخصًا، يمثلون جنسيات، الكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وتونس، وباكستان، والهند، وبلغاريا، وبنغلاديش، والفلبين، وكندا، وبوركينا فاسو.

وأضافت أن السلطات بالمملكة عملت على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.