إجلاء 30 عائلة من منطقة الاشتباكات في الزاوية

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قال مركز طب الطوارئ والدعم بالمنطقة الغربية، إن فرق الإسعاف والطوارئ قامت بإجلاء نحو 30 عائلة كانت عالقة في مناطق الاشتباكات داخل الزاوية وتوفير مسارات آمنه لخروجها.

وحثّ المركز المواطنين العالقين بسرعة التواصل معه للعمل على إخراجهم من منطقة الاشتباكات.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 4 أشخاص. قال جهاز الإسعاف والطوارئ إنّه تمّ إعلان الهدنة وعودة الهدوء بعد ليلة من الاشتباكات بالمدخل الغربي للمدينة استمرت إلى فجر اليوم الإثنين.

وأفاد شهود عيان اليوم الإثنين، أن من بين الضحايا شقيقين قتلا نتيجة سقوط قذيفة ” آر بي جي” على منزل أسرتهما في سكنية ديلة، وهما الشقيقان منير ومحمد أبوزيد.

ووقعت الاشتباكات في دائرة محيطها نحو 5.4 كيلو متر ممتدة من سكنية ديلة إلى مدخل الزاوية، وفق ما ذكر جهاز الإسعاف والطوارئ