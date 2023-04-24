إجلاء 105 مواطنين ليبيين من السودان إلى جدة

أعلنت سفارة ليبيا لدى السودان، إجلاء 105 مواطنين ليبيين من موظفي البعثة الدبلوماسية وأسرهم، والطلبة، َوموظفي المؤسسات الليبية العاملة في السودان، عبر باخرة من ميناء بورتسودان إلى مدينة جدة بالسعودية.

وقالت السفارة في بيان لها صباح اليوم الاثنين، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن عملية الإجلاء جاءت بالتنسيق بين السفارتين الليبية والسعودية بالسودان.

وأوضحت أن عملية ترحيل المواطنين الليبيين جوا إلى أرض الوطن عبر إحدى الطائرات الليبية ستكون في الوقت القريب.

وكانت سفارة ليبيا لدى السودان أكدت أنها بدأت إجلاء الرعايا الليبيين و”لم يتبق سوى عدد قليل جدًا في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم”، مشيرة إلى أنه جاري العمل لإجلائهم فور إطلاق هدنة جديدة.

وتواصلت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي بدأت منذ أكثر من أسبوع، في وقت تسارعت عمليات إجلاء رعايا الدول الأجانب من السودان.