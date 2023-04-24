4 قتلى باشتباكات دامية في الزاوية (فيديو)

الوطن| رصد

أكد جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الاثنين، مقتل 4 أشخاص إثر الاشتباكات المسلحة عند المدخل الغربي لمدينة الزاوية، الليلة الماضية.

وقال الجهاز في بيان إنه تم إعلان هدنة وعودة الهدوء إلى المدينة وذلك بعد ليلة من الاشتباكات الدامية، وفي هذه الأثناء يتم استبدال الفرق التي كانت مستنفرة لدعم فرق الطوارئ.

وتعيش الزاوية توتراً أمنياً منذ مساء يوم السبت، على خلفية خلاف بين مسلحين بالمدينة، انتهى بمقتل أحدهما على يد الآخر، موضحاً أن الطرفين هما “كتيبة الإسناد الأولى” التابعة لمديرية أمن المدينة، وفرع جهاز دعم الاستقرار بالمدينة التابع لوزارة داخلية حكومة الدبيبة منتهية الولاية.

ولفت إلى أن أحد الطرفين هاجم تمركزات تابعة للفصيل الآخر، في مدخل المدينة الشرقي، ثأراً لمقتل أحد أفراده، قبل أن تتوسع دائرة الاشتباكات لتضم كامل الحي السكني بمدخل المدينة، مضيفاً أنه “استخدمت قاذفات وأسلحة متوسطة في الاشتباكات، وتضررت بيوت بعض المدنيين”.

بدوره، أعلن جهاز الهلال الأحمر بالمدينة، صباح اليوم الإثنين، عن تمكن فرق الطوارئ من إخراج 20 أسرة من العمارات السكنية المحاذية للمدخل الشرقي للمدينة، وإيصالها إلى أماكن آمنة.