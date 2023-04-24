مسدسات الخرز كادت تخطف بصر 75 طفلا في إجدابيا بعيد الفطر

أخبار ليبيا 24

استقبلت عيادة العيون بمستشفى الشهيد أمحمد المقريف التعليمي في إجدابيا 75 حالة خلال أيام العيد، أغلبهم من الأطفال، نتيجة إصابتهم بمسدسات الأعيرة البلاستيكية (الخرز)، وفق ما ذكر مسؤول مكتب الإعلام بالمستشفى، حسن بن طاهر.

وقال بن طاهر، لأخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، إن استقبلت عيادة العيون استقبلت في أول أيام عيد الفطر المبارك 21 مصاباً، بينما استقبلت في اليوم الثاني 34 مصاباً، وفي ثالث أيام العيد 20 مصاباً إصاباتهم متفاوتة.

وأوضح بن طاهر، أن الإصابات كانت نزيف بالحجرة الأمامية للعين، وإصابات خارجية واصابات بالملتحمة واصابات بالشبكية، أغلبهم من الأطفال نتيجة اللعب بمسدسات (الخرز).

ولفت إلى أن من بين الحالات حالة حرجة لطفل قد يفقد إحدى عينيه. وناشد بن طاهر الأهالي بعدم شراء مثل هذه الألعاب للأطفال نتيجة خطورتها.