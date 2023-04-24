أجواء معتدلة نسبيا اليوم.. والحرارة ترتفع الثلاثاء والأربعاء بالشمال الغربي

الوطن| رصد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، بقاء الأجواء معتدلة نسبياً في أغلب مناطق ليبيا، وتكون درجات الحرارة اليوم ضمن المعدلات الفصلية لهذا الشهر بمناطق الشمال حيث تتراوح بين 23 – 29 مْ ومن المتوقع أن تسجل زيادة ملحوظة خلال اليومين القادمين في أغلب مناطق الشمال الغربي، بينما تتجاوز معدلاتها الفصلية في مناطق الوسط والجنوب وتتراوح بين 31 – 37 مْ.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب في بعض المناطق، مع احتمال ظهور ضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر علي المناطق الممتدة من (مصراته حتي سرت).

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بأغلب المناطق بين (23-29)مْ ، وتسجل زيادة ملحوظة يوم الغد في أغلب المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، احتمال ظهور ضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر بمناطق الجبل الأخضر .

الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (23- 26)مْ ، وتسجل في اجدابيا 31 مْ , وتتراجع بشكل طفيف يوم الغد بأغلب المناطق .

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب في بعض المناطق.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (31- 35)مْ.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح:شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد في بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (34-37)مْ.