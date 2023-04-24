اعتدال في درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا نتيجة مرتفع جوي

أخبار ليبيا 24

تشهد حالة الطقس في ليبيا، اليوم الإثنين، اعتدالا في درجات الحرارة نتيجة تمركز مرتفع جوي على شمال ليبيا يؤثر على أغلب المناطق خاصة الشمالية، حسبما ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقال المركز، في نشرته، إن درجات الحرارة هذا اليوم تبقى ضمن المعدلات الفصلية لهذا الشهر على مناطق الشمال.

وأوضح، أنّها تتراوح ما بين 23 و29 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن من المتوقع أن تسجل زيادة ملحوظة خلال اليومين القادمين على أغلب مناطق الشمال الغربي، بينما تتجاوز معدلاتها الفصلية على مناطق الوسط والجنوب وتتراوح ما بين 31 و37 درجة مئوية.