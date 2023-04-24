شمام: النخبة الليبية مشغولة بمن جاء أولاً «البيضة أم الدجاجة»؟

انتقد محمود شمام، عضو المجلس الانتقالي المنتهية ولايته، النخبة في ليبيا، متهماً إياها بتجاهل قضايا أكثر أهمية مثل الصراع الروسي الأمريكي الأوروبي وأوكرانيا والسودان.

كتب قائلاً على فيسبوك، في إِشارة إلى الجدل الذي أحدثه المفتي المعزول الصادق الغرياني، وفتواه المخالفة لإجماع أغلب الأقطار العربية والإسلامية، وتأخير يوم عيد الفطر إلى السبت بدلاً من الجمعة: «هل سينطلق الصراع الروسي/ الأمريكي الأوروبي إلى السودان. وهل سيتحول الأخير إلى أوكرانيا أفريقيا».

وتابع فائلاً: «هل ستمتد النيران إلى الجوار الجغرافي السياسي: مصر/ ليبيا/ اثيوبيا/ تشاد. هل الفاغنر خنجر في الخاصرة الأمريكية أم مجرد فزاعة.. لا احد في ليبيا يناقش هذه التداعيات الخطيرة. اكتفت النخبة الليبية بنقاش من أتى اولاً الدجاجة أم البيضة؟» وفق تعبيره.