ليبيا – قال الكاتب الصحفي جبريل العبيدي إن وظيفة المفتي بدعة عثمانية، فالإسلام عرف وظيفة القاضي وليس المفتي في عهد الصحابة والتابعين.

العبيدي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “وظيفة المفتي (المبتدعة أصلًا) في مصر وفي السعودية وباقي العالم تتغير كل 4 سنوات، إلا في ليبيا بقاء على الكرسي حتى الموت”.

