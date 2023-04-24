بالصور… حالة الطقس في ليبيا (الاثنين 24 ابريل 2023)

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 24 ابريل 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، لا يزال الطقس معتدل نتيجة مرتفع جوي يتمركز شمال ليبيا حيت يؤثر على أغلب المناطق خاصةً المناطق الشمالية ، وتكون درجات الحرارة هذا اليوم ضمن المعدلات الفصلية لهذا الشهر على مناطق الشمال حيت تتراوح مابين ( 23 – 29 )مْ ومن المتوقع أن تسجل زيادة ملحوظة خلال اليومين القادمين على أغلب مناطق الشمال الغربي ، بينما تتجاوز معدلاتها الفصلية على مناطق الوسط والجنوب وتتراوح مابين ( 31 – 37 )مْ .

وفيما يلي تفاصيل النشرة الجوية ل3 ايام:

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب علي بعض المناطق , مع احتمال ظهور ضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر علي المناطق الممتدة من ( مصراته حتي سرت).

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على اغلب المناطق مابين (23-29)مْ ، وتسجل زيادة ملحوظة يوم الغد علي أغلب المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب , احتمال ظهور ضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر علي مناطق الجبل الأخضر .

الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 26)مْ ، وتسجل علي اجدابيا ( 31 ) مْ , وتسجل تراجع طفيف يوم الغد علي أغلب المناطق .

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب علي بعض المناطق.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة إ السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31- 35)مْ.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح:شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد علي بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-37)مْ .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:43)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:25).