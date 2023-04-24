بومريز: نقلنا 105 ليبيًا من السودان إلى السعودية

أعلن السفير الليبي لدى السودان، فوزي بومريز، إجلاء 105 مواطنا ليبيا من ميناء بورتسودان إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وقال بيان صادر عن بومريز، نشر عبر حساب السفارة على «فيسبوك»: “في هذه اللحظات من الساعات الأولى ليوم الإثنين الموافق: 2023/04/24 بدأ صعود الرعايا الليبيين من موظفي البعثة الدبلوماسية وأسرهم، والطلبة، َوموظفي المؤسسات الليبية العاملة في السودان إلى الباخرة لإجلائهم من ميناء (بورتسودان) إلى مدينة (جدة) بالمملكة السعودية وعددهم (105) مواطنا”.

وأضاف البيان “تمت عملية الإجلاء بالتنسيق بين السفارتين الليبية والسعودية بالسودان، وسوف تكون عملية ترحيلهم جواً إلى أرض الوطن عبر إحدى الطائرات الليبية في الوقت القريب”.