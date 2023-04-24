السفارة الليبية بالسودان تعلن إجلاء 105 مواطن ليبي ووصولهم إلى السعودية

أعلنت السفارة الليبية بالسودان، تمكنها من إجلاء 105 مواطنا ليبياً، من بينهم دبلوماسيين، وعاملين في مؤسسات ليبية، وطلبة ليبيي، من ميناء بورتسودان إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وقالت السفارة في بيانٍ نشرته على حسابها الرسمي على فيسبوك، إنه “في هذه اللحظات من الساعات الأولى ليوم الإثنين الموافق: 2023/04/24 بدأ صعود الرعايا الليبيين من موظفي البعثة الدبلوماسية وأسرهم، والطلبة، َوموظفي المؤسسات الليبية العاملة في السودان إلى الباخرة لإجلائهم من ميناء (بورتسودان) إلى مدينة (جدة) بالمملكة السعودية وعددهم (105) مواطناً.

وتمت عملية الإجلاء بالتنسيق بين السفارتين الليبية والسعودية بالسودان، وسوف تكون عملية ترحيلهم جواً إلى أرض الوطن عبر إحدى الطائرات الليبية في الوقت القريب.