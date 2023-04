حسني بي: دعم المحروقات والكهرباء يعادل 40% من كامل إنتاج ليبيا من النفط والغاز

ليبيا – جدد رجل الأعمال حسني بي مطالبته باستبدال دعم المحروقات لتحقيق عدالة التوزيع، مؤكدًا أن فاتورة المحروقات والكهرباء كارثة اقتصادية وعلى الحكومة والمواطن الاعتراف بذلك.

بي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أوضح أن دعم المحروقات والكهرباء يعادل 40% من كامل إنتاج ليبيا من النفط والغاز، و12% من إجمالي إنتاج ليبيا من المحروقات والغاز تذهب لتغطية حصة الشريك الأجنبي بالإنتاج (غاز شركة مليتة / إيني 38%).

وبين أن صافي إيرادات النفط وما يحال إلى مصرف ليبيا لا يتعدى 48% من الإجمالي الكلي للإنتاج (حيث المقايضة داخلية وخارجية خارج حسابات الحكومة لدى المركزي).

وأشار إلى أن فاتورة دعم المحروقات (بنزين ونافطة وزيت ثقيل وغاز للكهرباء) تقدر بـ 15 مليار دولار (وتشمل المقايضة الداخلية والخارجية محروقات وغاز).

كما لفت إلى أن ٱجمالي القيمة السوقية لحصة إنتاج ليبيا من النفط والغاز والمكثفات تتعدى 37 مليار دولار، مبينًا أن صافي ما يباع ويحصل من خلال مصرف ليبيا المركزي (إذا استثنينا المقايضة الداخلية والخارجية) لا يتعدى 22 مليار دولار على أساس سعر 85 دولار البرميل.

وأضاف: “15 مليارًا المحروقات والغاز المستغلة بالدعم تتم من خلال المقايضة، ولذلك لا تظهر بأية حسابات لدى مصرف ليبيا المركزي وما يظهر لدى مصرف ليبيا وعلى مدار سنة 2023 يقدر ب 22 مليار دولار (مبيعات تصدير مقابل تحويلات نقدية)”.

وتابع بي حديثه: “إذا انخفض سعر النفط عن 80 دولار ليبيا سوف تواجه عجزًا بالميزانية العامة وعجزًا بالميزان التجاري (ميزان المدفوعات)’.

وأكمل: “كامل إنتاج ليبيا نفط 1.2 مليون × 365 يوم ×85 دولار = 37 مليار دولار، وإجمالي إنتاج ليبيا من الغاز 8 مليارات دولار، وإجمالي النفط والغاز 37 + 8 = 45 مليار دولار، و40% استهلاك ليبيا للدعم (المحروقات والكهرباء) الإجمالي 18 مليار دولار (88 مليار دينار)”.

وقال بي موضحًا: “إن حصة الشك الأجنبي من النفط والغاز تقدر بـ 12% من الإجمالي أو 5.4 مليار دولار”.

ونوه إلى أن صافي حصة ليبيا المتوفر للمرتبات والتسييرية والتنمية 48% من الإجمالي أو 21.6 مليار دولار أو 104.7 مليار دينار.

حسني بي خلص إلى القول بأن الدعم السعري “مصيبة اقتصادية” يجب معالجتها من خلال الاستبدال النقدي للدعم لتحقيق عدالة التوزيع.

