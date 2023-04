واشنطن بوست تتحدث عن استخدام “فاغنر” لموارد الذهب واليورانيوم في دول بينها ليبيا

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن مجموعة فاغنر الروسية تستخرج موارد من بينها الذهب واليورانيوم في جمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا والسودان.

وأضافت واشنطن بوست في تقرير لها، أنه وبحسب وثائق سرية للمخابرات الأمريكية فإن وكالة المخابرات المركزية أو البنتاغون أو الوكالات الأخرى قد تسببت في أكثر من انتكاسات بسيطة لفاغنر على مدى 6 سنوات اكتسبت خلالها المجموعة موطئ قدم استراتيجي في 8 دول أفريقية على الأقل من بين 13 دولة عمل فيها مؤسس فاغنر القريب من بوتين، وفقًا لإحدى الوثائق.

وذكر الصحيفة الأمريكية أن الضربة العسكرية المباشرة الوحيدة المذكورة في الملفات تشير إلى هجوم ناجح غير منسوب في ليبيا والذي دمر طائرة لوجستية من شركة فاغنر، مضيفا أنه لا يوفر المستند مزيدًا من التفاصيل حول العملية أو سبب استهداف تلك الطائرة، وهي جزء من أسطول المجموعة العسكرية الأكبر بكثير.

المصدر: صحيفة واشنطن بوست الأمريكية

