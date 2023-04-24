الصديق حفتر: زيارتي إلى السودان ليست “ذات طابع سياسي”

أكد الصدّيق حفتر، الابن الأكبر للقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أن زيارته إلى السودان، التي التقى خلالها نائب رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) ليست “ذات طابع سياسي”.

وفي تصريحات لـ”الشرق الأوسط”، قال الصدّيق إنه زار السودان بناء على طلب من فريق نادي المريخ لكرة القدم الذي اختاره رئيساً شرفياً.

ونفى ما تردد عن تعهّده بتقديم دعم مادي للنادي السوداني، وأشار إلى أنه “وعد بمساعدة النادي في الحصول على رعاة يمكنهم توفير الدعم المطلوب”.

ولفت الصدّيق حفتر أن “المريخ نادٍ عريق، وأحترمه مثل غيره من الأندية العربية، لكني لم أتعهّد بدفع أموال؛ لأني لا أملكها أولاً، وثانياً لحاجة الأندية في ليبيا أكثر إلى الدعم في المرحلة الحالية”.

وأشار إلى اجتماعه المقتضب مع حميدتي، وقال إنه كان “خلال مأدبة إفطار، تم بطلب من رئاسة نادي المريخ ولم يتضمن مناقشة أي موضوع بخلاف النادي”، الذي يعتبر الأخير من أكبر مناصريه.

وتابع الصدّيق أن “الزيارة كانت محددة في موضوع الرئاسة الشرفية للنادي، وذهبتُ إلى هناك استجابةً لطلب نادي المريخ، الذي كان يردّ، عبر تلك الزيارة، على كرم الضيافة الذي خصّ به المشير حفتر، النادي خلال إقامته في بنغازي (شرق البلاد)”.

وأعرب الصدّيق عن ألمه “مثل أي مواطن عربي مما يجري في السودان، ونأمل أن تنتهي الأزمة بما يخدم أمن واستقرار هذا البلد العزيز وأهله”.