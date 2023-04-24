قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة بمدينة الزاوية

أندلعت اشتباكات عنيفة ليلة الأحد/الأثنين بمدينة الزاوية بين مجموعات مسلحة، استخدمت مختلف أنواع الأسلحة، ما أدى إلى سقوط قتيلين على أقل تقدير، وعدد من الجرحى، قبل أن يعود الهدوء للمنطقة من جديد.

وأفادت مصادرة تابعة لجهاز الاسعاف والطوارئ، بمقتل أربعة مواطنين، من بينهم شقيقان تعرضا لقذيفة سقطت على منزلهم، أدت إلى إصابات مباشرة ما أدى إلى وفاتهما عقب نقلهم إلى أحد المستشفيات، فيما أكدت مصادر متطابقة أن العدد الأجمالي للضحايا أربعة قتلى إضافة إلى جرحى.

وأعلن الهلال الأحمر فرع الزاوية من جانبه، التمكن من إخراج عدد من العائلات العالقة في مناطق الاشتباكات بالمدخل الغربي لمدينة الزاوية، وتمكن الهلال من نشر الفرق الطبية التابعة له قرب مواقع الاشتباكات.

وأكدت مصادر محلية، عودة الهدوء الى المدينة، بعد ليلة من الاشتباكات التي استمرت لساعات، بعد أن تم الاتفاق على هدنة لإخراج العائلات، في انتظار عقد اجتماع لعدد من القيادات الاجتماعية وأعيان المنطقة وبعض القيادات الأمنية للتوصل لاتفاق لرفع الغطاء الاجتماعي على المجرمين، وعدم توسعة رقعة الاشتباكات داخل المدينة.