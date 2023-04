“تجمع علماء ومشايخ ليبيا” يتهم العباني بنشر الفتنة والتطرف ويطالب الحكومة بإقالته

ليبيا – أصدر ما يعرف بـ”التجمع الوطني لعلماء ومشايخ ليبيا” التابع لافتاء الغرياني بيانًا بشأن الاختلاف في رؤية هلال شهر شوال، مؤكدًا أنه تابع ما أسماه بـ”الفتنة الكبيرة” التي شهدتها البلاد بعد إعلان لجنة الإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الاسلامية العيد، بناء على شهادة شهود لم تعترف بهم المحكمة، وفي تصرف اعتبره “غير صحيح” من جهة لم يخولها القانون إعلان بداية الشهور القمرية، والذي هو اختصاص أصيل لدار الإفتاء الليبية، مما أحدث فتنة كبرى بين المسلمين في مناسبة دينية عظيمة، وأفطر بسببها عدد من الليبيين يومًا من أيام شهر رمضان المعظم، بحسب ما جاء في البيان.

التجمع وفي بيان له اطلعت المرصد نسخة منه، رأى أن ما حدث يجب ألا يمر مرور الكرام، وأن محاسبة المخطئين شيء مهم، حتى لا يصبح الدين ألعوبة في يد فرقة دخيلة على المجتمع الليبي، تأتمر من مخابرات دولة أجنبية، وتدعو للفرقة، والخروج عن عادة أهل البلاد، ومخالفة ولاة الأمر، خصوصًا بعد تأكيد رئيس حكومة تصريف الأعمال لبيان دار الإفتاء، وهو يمثل الحكومة الشرعية المتمكنة في البلاد.

ودعا التجمع الوطني لعلماء ومشايخ ليبيا مجددا رئيس الحكومة إلى إقالة ما وصفه بـ “رأس الفتنة” المدعو محمد العباني، وتكليف شخصية وطنية معتدلة لا تتبع الا منهج البلاد القويم، والإسلام المعتدل.

وقال التجمع في بيانه: “قد سبق وطالب المجلس رئيس حكومة الوفاق السابق بإقالة هذا الدعي إلا أنه قال بأن هناك قوى قاهرة تمنعه من تغييره، فإن كانت هذه القوة موجودة إلى الآن، فإن التجمع سيدعو بعد عطلة العيد لمؤتمر طارئ لألف عالم وشيخ يمثلون عشرات الآلآف من مشايخ وطلاب العلم في البلاد، وذلك للضغط، وإنقاذ هيئة الأوقاف من فئة ضالة مضلة، فقد بلغ السيل الزبى”.

ودعا التجمع أعضائه إلى لقاء مهم، معربًا عن تطلعه إلى مساندة رئيس الحكومة في اتخاذ إجراءات صارمة ضد فكر لا فرق بينه وبين فكر الدواعش، سواء في رئاسة الهيئة وإداراتها، أو قيمي المساجد وخطبائها، الذين قاموا بفتح المساجد، وإقامة صلاة العيد مخالفين لتعليمات ولي الأمر الشرعي.

التجمع طالب من رئاسة الحكومة تعديل الهيكل التنظيمي لهيئة الاوقاف عن طريق وزارة الخدمة المدنية وإلغاء ما تسمى لجنة الإفتاء من هيكل الهيئة والذي تم إدماجه في هيئة الأوقاف في حكومة عبد الله الثني.

