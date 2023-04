قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن حكومة الوحدة الوطنية طلبت مساعدة واشنطن لاستعادة مليارات سرقها القذافي وأخفاها في عدة حسابات حول العالم

الصحيفة الأمريكية نقلت تصريحات لمسؤولين ليبيين بأن أفرادا من أسرة القذافي ومقربين منهم نهبوا خزائن الدولة من النقود والذهب والآثار النادرة تقدر بنحو 120 مليار دولار، بحسب دراسة أجرتها منظمة الشفافية الدولية عام 2016.

وبحسب صحيفة وول ستريت فإن إحدى وكالات الأمم المتحدة ساعدت في تتبع وتحديد أصول بقيمة 54 مليار دولار، بما في ذلك الودائع في البنوك والذهب والألماس والطائرات والسفن، بعضها لا يزال في الولايات المتحدة الأمريكية، وفق الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول الليبي المكلف بتعقب واستعادة الأصول الليبية المسروقة “محمد منسلي”، أنه التقى بمسؤولين أميركيين في واشنطن وطلب دعمهم، لكنه رفض مناقشة تفاصيل.

وأقر “منسلي” وفقا للصحفة، بأن بعض الحكومات لديها تحفظات حول ما إذا كانت الحكومة الليبية قادرة على إدارة مبالغ كبيرة من المال.

ولمعالجة مخاوفهم، قال لوول ستريت جورنل، إن أي أموال مستردة ستبقى في مكان آمن في الخارج، قبل إعادتها على دفعات لتمويل مشاريع محددة، مثل بناء المدارس والمستشفيات.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحيفة إنها تدعم جهود إعادة الأصول التي تخص الشعب الليبي، بينما حذر من أن البلاد لا تزال في خضم انتقال سياسي.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث قوله إنه من الضروري ضمان أن تتضمن العمليات تدابير رقابة وشفافية قوية لمنع أي تلاعب إضافي بأصول الشعب الليبي.

المصدر: صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية

The post وول ستريت: ليبيا تطلب مساعدة أمريكية لاستعادة مليارات للقذافي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار