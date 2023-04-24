بعد مقتل 4 أشخاص في العيد.. هدنة توقف اشتباكات الزاوية الدامية

شهدت مدينة الزاوية غرب ليبيا، اشتباكات دامية منذ مساء أمس الأحد، راح ضحيتها 4 أشخاص، وذلك وفق ما أكده جهاز الإسعاف والطوارئ.

وأكد جهاز الإسعاف والطوارئ أن الاشتباكات التي وقعت بين مجموعتين مسلحتين في مدينة الزاوية استمرت إلى فجر الاثنين.

وأعلن الجهاز عن التوصل إلى هدنة بين الأطراف المتصارعة، وعودة الهدوء إلى مدينة الزاوية وذلك بعد ليلة من الاشتباكات بالمدخل الغربي لها.

وأضاف جهاز الإسعاف والطوارئ أن الاشتباكات العشوائية وقعت في دائرة محيطها نحو 5.4 كيلو متر ممتدة من سكنية ديلة إلى مدخل الزاوية.

وكان جهاز الإسعاف والطوارئ أكد على صفحته الرسمية على فيس بوك أن كافة فرق الإسعاف المتمثلة في فرع إسعاف الزاوية المركز فرع إسعاف الزاوية الغرب والهلال الأحمر الزاوية متواجدون في أقرب نقطة من الاشتباكات في محاولة لإخراج العائلات و إسعاف المصابين من الاشتباكات.

وأشار إلى دعم مستشفى الزاوية ببعض الإمكانيات المتاحة لدى فرع إسعاف الزاوية الغرب.

وبين الحين والآخر تشهد عدد من مدن غرب ليبيا وعلى رأسها طرابلس والزاوية اشتباكات مسلحة تستخدم فيها أسلحة متوسطة وثقيلة، تؤدي إلى خسائر مادية وبشرية.