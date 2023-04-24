القيادة العامة تغلق الحدود مع السودان وترسل تعزيزات عسكرية للكفرة

الوطن| رصد

أغلقت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، الحدود المشتركة مع دولة السودان خلال الساعات الماضية، حسبما أفاد مصدر ليبي مسؤول.

وأشار المصدر في تصريح رصده موقع “الوطن”، إلى إرسال الجيش تعزيزات عسكرية إلى مدينة الكفرة في ظل حالة استنفار واسعة في القواعد الجوية بتلك المنطقة.

ولفت المصدر إلى انسحاب عناصر قوات الدعم السريع الذين كانوا يتمركزون في منطقة المثلث الحدودي خلال السنوات الماضية، وأن مسؤولين عسكريين ليبيين بارزين زاروا مدينة الكفرة للوقوف على احتياجات المدينة التي تعتبر خط الدفاع الأول عن ليبيا في منطقة الجنوب.