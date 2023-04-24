القبض على مروج مخدرات في الأبرق بالجرم المشهود

أخبار ليبيا 24

تمكن مكتب التحري والقبض بالإدارة العامة للبحث الجنائي فرع الجبل الأخضر من ضبط شخص يمتهن ترويج الممنوعات داخل مصنع للأسمنت ببلدة الأبرق.

وقال، مسؤول مكتب الإعلام بالإدارة العامة للبحث الجنائي وليد العرفي لأخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، إن عملية القبض جاءت بعدما وردت معلومات لأعضاء التحريات تفيد بوجود شخصين يروجا المواد المخدرة داخل غرفة بمصنع لتصنيع الطوب الإسمنتي ببلدة الأبرق بمنطقة الجبل الأخضر.

وأوضح العرفي، أن بعد البحث والتحري وجمع المعلومات، تم فتح محضر بالواقعة وأخذ إذن النيابة العامة، وبمتابعة مباشرة من مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، تمت مداهمة المكان، وتم إلقاء القبض على شخص متلبسا ببيع المواد المخدرة.

وأضاف العرفي، أنّه تمّت مصادرة كمية من المواد المخدرة الجاهزة للبيع، والتي يقدر وزنها بنحو 800 غرام من مخدر الحشيش. وقال، اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل إلى جهات الاختصاص.