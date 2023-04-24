انتشال 31 جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة ساحل تونس

أعلن الحرس الوطني التونسي اليوم (الاثنين) انتشال 31 جثة متعفنة لمهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل البلاد.

وأوضح المتحدث باسم الحرس الوطني، في بيان نقلت عنه وكالة «أنباء العالم العربي»: «تمكنت وحدات مناطق الحرس البحري بصفاقس وقرقنة والمهدية من العثور على 30 جثة آدمية من بينهم 2 إناث و2 أطفال متآكلة ومتعفنة لفظتها أمواج البحر».

وأضاف: «في سياق متصل تمكنت وحدات المنطقة البحرية بقابس من انتشال جثة أنثى متعفنة ومتآكلة الرأس والأطراف».

وكشف أنه «حسب المعاينة الأولية فإنهم يعودون لجنسيات أفريقية جنوب الصحراء».

وتشهد تونس زيادة كبيرة في أعداد قوارب الهجرة من السواحل التونسية باتجاه إيطاليا، وفي خضم حملة تنفذها السلطات التونسية لتعقب مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء يقيمون في تونس بشكل غير قانوني. وتشير بيانات غير رسمية للأمم المتحدة إلى أن 12 ألف شخص، ممن وصلوا إلى إيطاليا هذا العام، أبحروا من تونس، مقابل 1300 في الفترة ذاتها من عام 2022. في تكرار لنسق سابق كانت ليبيا بموجبه نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين.