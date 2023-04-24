الأحوال الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين

أظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، بقاء الأجواء معتدلة نسبيا على معظم المناطق، وتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و37 درجة مئوية اليوم الأثنين.

في المنطقة من رأس اجدير حتى سرت، وسهل الجفارة، والجيل الغربي، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على بعض المناطق مع احتمال ظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر على المناطق الممتدة من مصراتة إلى سرت والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 23 و29 درجة مئوية، وتسجل زيادة ملحوظة غدا على معظم المناطق.

مناطق الخليج، وسهل بنغازي حتى امساعد شرقا، السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب خلال الليل وفي الصباح الباكر على مناطق الجبل الأخضر والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و26 درجة مئوية، وتسجل على أجدابيا 31 درجة مئوية وتسجل تراجعا طفيفا غدا على معظم المناطق.

في مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية.

مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط غدا على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و37 درجة مئوية.