بعد التوصل لهدنة… مصادر توضح تفاصيل جديدة وآخر المستجدات في الزاوية

اوضحت مصادر محلية من مدينة الزاوية أخر المستجدات بالمدينة بعد الاعلان عن هدنة بين الاطراف المتصارعة ودخول فرق الطوارئ والاسعاف لمنطقة الاشتباك.

وقالت المصادر أنه مع ساعات الفجر الاولى تم دخول القوة 103 التابعة للمنطقة العسكرية بالساحل الغربي، لوقف الاقتتال بين الطرفين المتنازعين.

واضافت المصادر أنه تم وضع هـدنة لإخراج العائلات، وأعلن مركز طب الطوارئ والدعم بالمنطقة الغربية، عن قيام فرق الإسعاف والطوارئ بإجلاء نحو 30 عائلة كانت عالقة في مناطق الاشتباكات داخل الزاوية وتوفير مسارات آمنه لخروجها.

وأضافت المصادر المحلية أنه تم تسليم “حسن” شقيق “حازم العويص” أحد أطراف النزاع لجهة محايدة خارج مدينة الزاوية، كما تم فك أسر أمير زعيط شقيق المقــ ــتول عبدالرزاق زعيط وهو الطرف الآخر للنزاع.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 4 أشخاص على الاقل وفقدان شخص وإصابة 7 اشخاص اخرين، وقال جهاز الإسعاف والطوارئ إنّه تمّ إعلان الهدنة وعودة الهدوء بعد ليلة من الاشتباكات بالمدخل الغربي للمدينة استمرت إلى فجر اليوم الإثنين.

وأفاد شهود عيان أن من بين الضحايا شقيقين قتلا نتيجة سقوط قذيفة ”آر بي جي” على منزل أسرتهما في سكنية ديلة، وهما الشقيقان منير ومحمد أبوزيد.

ووقعت الاشتباكات في دائرة محيطها نحو 5.4 كيلو متر ممتدة من سكنية ديلة إلى مدخل مدينة الزاوية، وفق ما ذكر جهاز الإسعاف والطوارئ.

وتعيش مدينة الزاوية توتراً أمنياً منذ مساء يوم السبت، على خلفية خلاف بين مسلحين بالمدينة، انتهى بمقتــل أحدهما على يد الآخر، موضحاً أن الطرفين هما “كتيبة الإسناد الأولى” التابعة لمديرية أمن المدينة، وفرع جهاز دعم الاستقرار بالمدينة التابع لوزارة داخلية

ولفت إلى أن أحد الطرفين هاجم تمركزات تابعة للفصيل الآخر، في مدخل المدينة الشرقي، ثأراً لمقتل أحد أفراده، قبل أن تتوسع دائرة الاشتباكات لتضم كامل الحي السكني بمدخل المدينة، مضيفاً أنه “استخدمت قاذفات وأسلحة متوسطة في الاشتباكات، وتضررت بيوت بعض المدنيين”.