حكومة الوحدة تثمن جهود السعودية في عملية إجلاء الليبيين من السودان

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ثمنت حكومة الوحدة، اليوم الإثنين، في بيان لوزارة الخارجية، دور وجهود المملكة العربية السعودية – عضو الرباعية الدولية المعنية بالسودان – في دعمها لعمليات الإجلاء وتسهيلها عودة الجالية الليبية إلى أرض الوطن عبر أراضيها، بالإضافة إلى تنسيق إجلاء رعايا عرب وأجانب من الخرطوم إلى بلدانهم مروراً بالمملكة السعودية.

وأعلنت السفارة الليبية في السودان، فجر اليوم، بدء صعود الرعايا الليبيين، من موظفي البعثة الدبلوماسية وأسرهم، والطلبة، وموظفي المؤسسات الليبية العاملة في السودان، إلى باخرة لإجلائهم من ميناء بورتسودان إلى مدينة جدة السعودية.

وقالت السفارة، في بيان اليوم الإثنين، إن عددهم 105 مواطنًا، وأن عملية الإجلاء تمت بالتنسيق مع السفارة السعودية بالسودان، وقالت إن عملية ترحيلهم إلى ليبيا سوف تكون جوًا عبر إحدى الطائرات الليبية في الوقت القريب.