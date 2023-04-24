ليبيا – طالب أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي أهل الجنوب بالدفاع عن أنفسهم.
الزايدي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال :” أيها الفزانيون دافعوا عن أنفسكم في الجنوب الذي يغتصب سلما ، ويراد له أن يكون ملجأ وموطنا لمن لا تريدهم أوروبا في ديارها من المهاجرين الباحثين عن حياة افضل بعد ان نهبت أوروبا ثرواتهم”.
وأضاف :”لا تنتظروا دعما من أحد،فمن هم في السلطة مجرد خدم مطيع لمن مكنهم! أما النخب فحالها كمشجعي الكرة”.
The post الزايدي: الجنوب يغتصب سلمًا ويراد له أن يكون موطنًا لمن لا تريدهم أوروبا في ديارها من المهاجرين first appeared on صحيفة المرصد الليبية.
أضف تعليقـك