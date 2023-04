أعلنت السفارة الليبية في الخرطوم اليوم الاثنين عن نجاح إجلاءهم لـ 105 مواطنين ليبيين من موظفي البعثة الدبلوماسية وأسرهم، والطلبة الليبيين، َوموظفي المؤسسات الليبية العاملة في السودان.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها، أن عملية الإجلاء كانت عبر الباخرة منطلقين من ميناء بورتسودان إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية الإجلاء تمت بالتنسيق بين السفارة الليبية والسعودية بالسودان، مضيفة أنه ستكون هناك عملية ترحيلهم جواً إلى أرض الوطن عبر إحدى الطائرات الليبية في الوقت القريب.

وثمنت حكومة الوحدة الوطنية دور السعودية -عضو الرباعية الدولية المعنية بالسودان – فى دعمها لعمليات الإجلاء وتسهيلها عودة الجالية الليبية إلى أرض الوطن عبر أراضيها، بالإضافة إلى تنسيق إجلاء رعايا عرب وأجانب من الخرطوم إلى بلدانهم مروراً بالمملكة السعودية.

المصدر: وزارة الخارجية

The post بتنسيق مع السعودية.. إجلاء 105 مواطنين ليبيين من السودان appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار