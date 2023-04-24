حكومة الوحدة تتعقب أصول ليبيا المجمدة بالخارج

أوفدت حكومة الوحدة في ليبيا مسؤولا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، من أجل تعقب واستعادة الأصول الليبية المحتجزة والمخبأة في جميع أنحاء العالم منذ عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.

ووفقا لتقرير نشرته جريدة “وول ستريت جورنال” الأمريكية اليوم الإثنين، كشف المسؤول الليبي المكلف بتلك المهمة، محمد رمضان منسلي، عن عقده عدد من اللقاءات مع المسؤولين الأمريكيين في واشنطن الأسبوع الماضي من بينهم أعضاء من وزارة الخارجية.

كما التقى رمضان أعضاء مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل والأمن الداخلي والبنك الدولي، طالباً منهم الحصول على مساعدتهم في استعادة الأموال.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “إن بلاده تدعم جهود إعادة الأصول المملوكة للشعب الليبي ، بينما حذر من أن البلاد لا تزال في خضم عملية انتقال سياسي”.

وأضاف: “نعتقد أيضًا أنه من الضروري التأكد من أن العمليات تشمل تدابير رقابة وشفافية قوية لمنع أي تحويلات أخرى لأصول الشعب الليبي”.

ويقول منسلي، لـ”وول ستريت جورنال”، إن بعض الحكومات “لديها تحفظات حول ما إذا كانت الحكومة الليبية قادرة على إدارة مبالغ كبيرة من المال”، مؤكدا أن أي أموال مستردة ستبقى في مكان آمن في الخارج، قبل إعادتها على دفعات لتمويل مشاريع محددة، مثل بناء المدارس والمستشفيات.

كما تحدث منسلي مع مسؤولين أمريكيين حول ثماني طائرات شحن من طراز «سي 130» موجودة في الولايات المتحدة منذ عقود، وتأكد دفع نظام القذافي ثمنها لكن لم تسلم إلى ليبيا بعد أن علقت الحكومة الأمريكية المبيعات العسكرية إلى ليبيا مع تدهور العلاقات بين البلدين، فيما لم ترد القوات الجوية الأمريكية على طلب الجريدة الأمريكية للتعليق على الأمر.