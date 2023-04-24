أوغلو: ليس من حق أحد أن يعطي درس تاريخ للأمة التركية العليا

تفاعل مولود شاووش أغلو، وزير الخارجية التركي، مع ذكرى الإبادة الأرمنية 1915، وقال إن بلاده تدين الإرهاب الأرمني الذي قتل العديد من الأتراك بناء على ادعاءات لا أساس لها من الصحة وفق تاريخ مشوه.

أضاف على حسابه بفيسبوك: «الدجالون السياسيون الذين يحاولون تشويه التاريخ هم على المسرح مرة أخرى، لا يمكن إعادة كتابة التاريخ بتفسيرات سياسية، سيتم تذكر الانتهازيين الذين يصرون على مثل هذه المواقف بخبثهم ونفاقهم، وليس من حق أحد أن يعطي درس تاريخ للأمة التركية العليا».

تابع قائلاً: «محاولة أخرى من قبل الدجالين السياسيين لتشويه التاريخ، لا يمكن للبيانات ذات الدافع السياسي أن تغير الحقائق، من يتعمد الإصرار على أخطائهم قدر لهم أن يتذكروا كمنافقين، لن يجرؤ أحد على محاضرتنا عن تاريخنا» وفق تعبيره..