منظمة حقوقية تدعو حكومة الوحدة للعمل على استعادة الأمن في الزاوية

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عن عميق قلقها من اندلاع الاشتباكات المسلحة بمدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس الأمر الذي يعرض ممتلكات وأرواح الناس للخطر .

ودعت المنظمة في بيان لها حكومة الوحدة الوطنية إلى العمل وتكثيف جهودها لتهدئة النزاع المسلح واستعادة الأمن بمنطقة النزاع وحماية المدنيين وممتلكاتهم.

وأكدت المنظمة أن التحشيد العسكري لطرفي النزاع سيؤدي إلى خسائر بشرية غير محدودة، وبخاصة مع انتشار السلاح على نحو واسع، وانتشار الميليشيات المسلحة لتي يعاني جميعها من نقص في الانضباط.

وحثت المنظمة العربية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي على تحمل مسؤوليته، وضرورة العمل على إدراج أسماء أمراء الحرب ومساعديهم على لائحة العقوبات بمجلس الأمن الدولي تنفيذاً لقراري مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و(2259)، والمعنيين بملاحقة كل منهكي قواعد القانون الدولي الإنساني.