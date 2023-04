بعد اشتباكات راح ضحيتها 4 أشخاص.. الإسعاف والطوارئ: إعلان الهدنة وعودة الهدوء الى مدينة الزاوية

ليبيا – أكد جهاز الإسعاف والطوارئ اعلان الهدنة وعودة الهدوء الى مدينة الزاوية وذلك بعد ليلة من الاشتباكات بالمدخل الغربي للمدينة راح ضحيتها 4 اشخاص.

جهاز الاسعاف والطوارئ أعرب في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن أمله بأن يستمر هذا التوافق والهدوء.

وأشار إلى أنه في هذه الاثناء يتم استبدال الفرق التي كانت مستنفرة لدعم فرق الطوارئ بمدينة الزاوية والتي كانت مستنفره طوال الليل

من فرق جنزور وحي الاندلس.

