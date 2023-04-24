عقيل: الغرياني شخصية سياسية وليست دينية

الوطن| رصد

قال رئيس حزب الائتلاف الجمهوري، عز الدين عقيل، إن المفتي المعزول الصادق الغرياني شخصية سياسية وليست دينية، وهو يتمتع بنفوذ وسلطة تجعله أقوى من السياسيين بسبب دعم بعض المليشيات له.

وأضاف عقيل في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن الانقسام بشأن عد الفطر يُظهر الكوارث التي تنبع من غياب هيبة الدولة، مبينا أن البلدان المتشظيّة مثل ليبيا، والتي تحوّلت إلى دويلات يحكمها أمراء حرب سرعان ما تتدحرج إلى الفوضى عندما يرفض أي فريق الانصياع لأوامر صادرة من الجهات المسؤولة.

ورأى أن حالة الصدام الديني التي سعت إليها بعض الأطراف جاءت بنتائج عكسية، حيث وحّد العيد الناس على المستوى الشعبي، فتبادلوا الاعتذارات وتأسفوا على حالهم لما وصلت إليه ليبيا، مشيرا إلى أن فوضى عيد الفطر هذا العام جعلت الليبيين يدركون إلى أي مدى هم في مأزق فعلاً.