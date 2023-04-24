خبير مصري: القاهرة تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف في ليبيا

أكد أستاذ العلوم السياسية وخبير دراسات الأمن القومى المصري، طارق فهمي، أن ما يميز التحرك المصرى، هو أنها دولة تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف في ليبيا، وتمتاز بعلاقات جيدة مع الكل وهدفها الأول والأخير هو استقرار دول الجوار ولا تتدخل في شئونها الداخلية.

وقال فهمي في تصريحات صحفية: “أي دولة لديها بعد للأمن القومى فمصر تتحرك في الاتجاهات التي تمثل تحديا للأمن القومى في مناطق نفوذه، وهى بالنسبة لمصر تأتى في أربعة محاور تحديدا دول الجوار الإقليمى ودول حوض النيل والحدود الشمالية الشرقية ودول شرق المتوسط، وهذه المحاور تمثل نقاط الارتكاز في التحركات الاستراتيجية والاتجاهات الرئيسية للتعامل المصرى من أي تحديات واردة من هذه الجبهات”.

وأضاف “مصر رتبت لتأمين حدودها الغربية مع ليبيا، فمثلا تم إنشاء قاعدة محمد نجيب العسكرية، كما حددت مصر الهدف الاستراتيجيى في ليبيا وهو خط سرت الجفرة، وهو ما أمن الوضع في ليبيا هذا إلى جانب الاستعداد لأى خطر إرهابى مفاجئ على الحدود، وفى الجنوب قامت مصر بإنشاء قاعدة برنيس العسكرية، وهى قاعدة كاملة تمثل رأس حربة لمواجهة أى تهديدات تأتى من الجنوب وأى خطر وارد”.