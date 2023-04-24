وزارة الخارجية: قريبا إعادة الرعايا الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى السعودية

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أن الرعايا الليبيين الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى السعودية سيتم ترحيلهم قريبا إلى ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في بيان لها إن السفارة الليبية في الخرطوم أعلنت اليوم الإثنين إجلاء (105) مواطن ليبي من موظفي البعثة الدبلوماسية وأسرهم، والطلبة الليبيين، َوموظفي المؤسسات الليبية العاملة في السودان عبر الباخرة منطلقين من ميناء بورتسودان إلى مدينة جدة بالسعودية.

وبينت وزارة الخارجية أن عملية الإجلاء تمت بالتنسيق بين السفارة الليبية والسعودية بالسودان، موضحة أنه سيتم قريبا ترحيلهم جواً إلى ليبيا عبر إحدى الطائرات الليبية.

وثمنت حكومة الوحدة الوطنية دور وجهود السعودية – عضو الرباعية الدولية المعنية بالسودان – فى دعمها لعمليات الإجلاء وتسهيلها عودة الجالية الليبية إلى ليبيا عبر أراضيها، بالإضافة إلى تنسيق إجلاء رعايا عرب وأجانب من الخرطوم إلى بلدانهم مروراً بالسعودية.

وأعربت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن تقديرها لموظفي الوزارة المعنيين بمتابعة ملف إجلاء الرعايا الليبيين من السودان، بالخرطوم وبعواصم أخرى، وأثنت على جهود البعثة الدبلوماسية الليبية في السودان التي حافظت على التواصل والتنسيق مع الجالية الليبية المتواجدة بالسودان منذ بدء الاشتباكات بالعاصمة السودانية.