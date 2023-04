تمهيداً لترحيلهم إلى ليبيا.. السفارة الليبية تجح في إجلاء 105 من الرعايا الليبيين إلى السعودية

ليبيا – أصدرت السفارة الليبية في السودان بيانًا بشأن إجلاء الرعايا الليبيين أكدت فيه صعود 105 مواطن ليبي من موظفي البعثة الدبلوماسية وأسرهم والطلبة وموظفي المؤسسات الليبية العاملة في السودان إلى باخرة؛ لإجلائهم من ميناء “بورتسودان” إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

السفير الليبي في السودان فوزي بومريز نوّه بحسب المكتب الاعلامي التابع للسفارة أن عملية الإجلاء تمت بالتنسيق بين السفارتين الليبية والسعودية بالسودان.

وأشار إلى إن عملية ترحيلهم ستكون جوًا إلى ليبيا، عبر إحدى الطائرات الليبية.

