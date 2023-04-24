الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة من اليوم الإثنين

بنغازي 24 أبريل 2023 (وال)- توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الإثنين، بقاء الأجواء معتدلة نسبيًا على أغلب مناطق ليبيا.

تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب من رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسه مع احتمال ظهور ضباب أثناء الليل، وفي الصباح الباكر علي المناطق الممتدة من ( مصراته حتي سرت)، الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة درجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (23-29) مْ وتسجل زيادة ملحوظة يوم غدٍ على أغلب المناطق.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر على مناطق الجبل الأخضر، الرياح شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23- 26) مْ وتسجل على أجدابيا ( 31 ) مْ وتسجل تراجع طفيف يوم غدٍ على أغلب المناطق.

أما في الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على بعض المناطق، الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (31- 35) مْ .

وتكون في الواحات – السرير- تازربو – الكفرة حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم غدٍ على بعض المناطق درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (34-37) مْ.

مدينة طرابلس غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:43) شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:25). (وال)

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