انقطاع الاتصال مع لاعب الاتحاد الليبي محمد زعيبة في طرابلس

انقطع الاتصال مع لاعب نادي الاتحاد الليبي محمد زعيبة في العاصمة الليبية طرابلس، منذ الخميس الماضي، وفق ما أكده أحد أفراد عائلته.

وتداول المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول اختطاف نجم نادي الاتحاد الليبي من قبل مسلحين مجهولين، فيما أشار بعض النشطاء إلى اعتقاله من جانب إحدى الجهات الأمنية في طرابلس دون توضيح ملابسات الواقعة.

وأثار اختفاء زعيبة جدلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في ليبيا، فيما وردت أنباء أيضاً عن القبض على الفنان أصيل بحير الذي كان متواجدًا رفقة زعبية.

وأعربت الجماهير المنتمية لنادي الاتحاد عن قلقها البالغ حيال سلامة اللاعب، فيما لم يصدر عن نادي الاتحاد أي بيانات أو تصريحات تؤكد أو تنفي صحة الخبر أو تكشف تفاصيل عن الواقعة.

وكتب بشير زعبية عمّ اللاعب عبر صفحته الخاصة على “فيس بوك”: “سألني عدد من الأصدقاء على الخاص عن مدى صحة الخبر المتداول في بعض صفحات الـ«فيسبوك» بشأن خطف نجم فريق الاتحاد والمنتخب الوطني، محمد زعبيه.. نعم انقطع الاتصال مع محمد منذ الخميس الماضي”.