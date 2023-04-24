خارجية الدبيبة تتحدث عن تفاصيل إجلاء الليبيين من السودان

الوطن| رصد

كشفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة منتهية الولاية، عن تفاصيل عملية إجلاء الرعايا الليبيين المتواجدين في السودان بسبب الاقتتال الدائر هناك.

وقالت الوزارة في بيان، إن السفارة الليبية في الخرطوم أعلنت اليوم الإثنين عن نجاح إجلاء (105) مواطنين ليبيين من موظفي البعثة الدبلوماسية وأسرهم، والطلبة الليبيين، وموظفي المؤسسات الليبية العاملة في السودان، منطلقين من ميناء بورتسودان عبر باخرة إلى مدينة جدة السعودية.

وأضافت أن عملية الإجلاء تمت بالتنسيق بين السفارة الليبية والسعودية بالسودان، وستكون عملية ترحيلهم جواً إلى أرض الوطن عبر إحدى الطائرات الليبية في الوقت القريب.

وثمنت الحكومة منتهية الولاية دور وجهود المملكة العربية في دعمها لعمليات الإجلاء وتسهيلها عودة الجالية الليبية إلى أرض الوطن عبر أراضيها.