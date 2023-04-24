أمازيغ ليبيا يعلن أن نطاق عمله ومداه داخل حدود الدولة الليبية

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أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، اليوم الإثنين، أن نطاق عمله ومداه داخل حدود الدولة الليبية.

وأكد المجلس في بيان له أنه يهتم فقط بالشأن الأمازيغي الليبي وليس له علاقة بسياسات الآخرين بدولهم ولايتدخل فيها لامن قريب ولامن بعيد.

وأوضح المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا احترامه للأمن والسلم الدوليين واحترامه لسيادة واستقلال الدولة والدول المجاورة.

وشدد المجلس على عدم التدخل في شؤونها الداخلية بما يمس حرية شعوبها ووفقا لما نصت عليه المواثيق والأعراف الدولية.

وجدد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا تأكيده أن المجلس يعمل ويلتزم بالمبادئ الأساسية التي انشأ من أجلها، والتزامة التام على احترام استقلال وسيادة الدولة الليبية.